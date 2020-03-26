За игнорирование ограничений штраф в 2000 евро: один житель Эстонии уже получил последнее предупреждение

По словам пресс-секретаря полиции Керли Вирк, они еще не применяли штраф в отношении людей, которые должны находиться в карантине, но во вторник, 24 марта, одному пожилому жителю Ярвамаа было сделано последнее предупреждение, поскольку он после прибытия из-за границы проигнорировал обязательный 14-дневный карантин и неоднократно на протяжении нескольких дней ходил в магазин, пишет портал Geenius.

Напомним, что штраф человеку могут назначить, если он после нахождения за границей проигнорировал обязательный карантин в 14 дней, если он в общественном месте не держит с другими людьми дистанцию минимум в два метра или в общественном месте встречается с группой людей, состоящей из более двух человек (этот запрет не действует на передвигающихся вместе членов одной семьи). Подробнее об ограничениях читайте здесь.

По словам Вирк, на данный момент нет даже теоретической возможности, что полиция назначит штраф несовершеннолетнему, но очевидно, что за нарушения детей будут обязаны платить родители.