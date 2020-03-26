Нотариальным бюро разрешено продолжать работу и в более жестких условиях чрезвычайного положения

Нотариальная палата заявила, что функции государства должны быть обеспечены и в период кризиса, но рекомендует по возможности использовать портал самообслуживания и недавно запущенную систему дистанционного заверения сделок.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, понятно, что в обычном ритме работу не могут продолжать и нотариальные бюро, но правовая уверенность и прозрачность нотариальных услуг все же должны быть обеспечены и в кризисной ситуации. «Еще в прошлый понедельник мы решили, что нотариусы имеют возможность закрывать бюро по собственному усмотрению и переводить людей на дистанционную работу. Кроме того, мы реализуем меры предосторожности: не совершаем сделки с теми, кто недавно вернулся из-за границы, а также советуем отложить заключение всех сделок, где время позволяет это сделать», - пояснила Саар-Йохансон.

Некоторые нотариальные бюро приостановили работу, другие продолжают деятельность, применяя особые меры предосторожности. «Работа нотариусов должна продолжаться и в чрезвычайных ситуациях – нотариальные бюро по-прежнему посещает множество людей, и мы должны защитить здоровье своих работников и клиентов. Поэтому мы рекомендуем максимально использовать новую платформу самообслуживания и по возможности заключать сделки с дистанционным заверением – при помощи видео-моста», - отметила Саар-Йохансон.