Строительство самого крупного в странах Балтии дата-центра ускорено в связи с введением чрезвычайного положения

По словам Керта Эверта, строительство дата-центра идет полным ходом и без каких-либо задержек. «Как генеральный подрядчик Merko, так и международные производители технологических компонентов подтвердили, что поставки необходимых материалов будут продолжены», – сказал Эверт.

«В настоящее время как в Эстонии, так и во всем мире спрос на эффективно работающие электронные услуги очень высок. Согласно графику строительных работ, закупка крупногабаритного технического оборудования, такого как генераторы, электрические и охлаждающие системы, была запланирована на лето, но мы постарались ускориться на пару месяцев, чтобы быть в начале очереди на поставки , и как можно быстрее построить и запустить дата-центр » , – поделился Эверт .

«Нынешняя ситуация очень тяжелая, но , в то же время , она представляет собой возможность для государства сделать большой электронный скачок и начать экспортировать наши электронные услуги. Дата-центр – это основа основ электронных услуг, и необходимо обеспечить, чтобы услуги э-государства и частного сектора продолжали работать в условиях резкого увеличения нагрузки. Мир никогда не будет прежним с точки зрения спроса и использования электронных услуг», – сказал Эверт.