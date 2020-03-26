Строительство самого крупного в странах Балтии дата-центра ускорено в связи с введением чрезвычайного положения

Керт Эверт, глава нового дата-центра стоимостью 100 миллионов евро, строящегося в Сауэ, сказал, что предприятие объявляет о тендерах на специальное оборудование на три месяца раньше, чем планировалось, чтобы в срочном порядке начать поддержку критически важных электронных услуг.
По словам Керта Эверта, строительство дата-центра идет полным ходом и без каких-либо задержек. «Как генеральный подрядчик Merko, так и международные производители технологических компонентов подтвердили, что поставки необходимых материалов будут продолжены», – сказал Эверт.
«В настоящее время как в Эстонии, так и во всем мире спрос на эффективно работающие электронные услуги очень высок. Согласно графику строительных работ, закупка крупногабаритного технического оборудования, такого как генераторы, электрические и охлаждающие системы, была запланирована на лето, но мы постарались ускориться на пару месяцев, чтобы быть в начале очереди на поставки, и как можно быстрее построить и запустить дата-центр», – поделился Эверт.
«Нынешняя ситуация очень тяжелая, но, в то же время, она представляет собой возможность для государства сделать большой электронный скачок и начать экспортировать наши электронные услуги. Дата-центр – это основа основ электронных услуг, и необходимо обеспечить, чтобы услуги э-государства и частного сектора продолжали работать в условиях резкого увеличения нагрузки. Мир никогда не будет прежним с точки зрения спроса и использования электронных услуг», – сказал Эверт.
Крупнейший дата-центр в странах Балтии будет построен в три этапа. Первый этап стоимостью 30 миллионов евро будет включать в себя трехэтажное здание площадью 14 500 квадратных метров, строительство которого завершится в первом квартале 2021 года. В дальнейшем на участке в Сауэ планируется расширение – будут построены еще два здания такого же размера. Всего в здании первого этапа дата-центра будет размещено до 1100 аппаратных шкафов с 45 000 серверов, а весь комплекс будет вмещать 3300 аппаратных шкафов с 135 000 серверов.