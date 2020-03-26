Летом "Реал" могут покинуть семь футболистов

Сезон-2019/20 чемпионата Испании был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса до дальнейшего уведомления, но главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес уже готовят состав на следующий сезон, отмечается в материале. "Сливочные" находятся в поиске центрфорварда, но, скорее всего, "Реал" потеряет игроков во всех линиях. Отмечается, что летом мадридский клуб могут покинуть Гарет Бейл, Хамес Родригес, Мариано Диас, Лука Йович, Альваро Одриосола, Марсело и Лука Модрич.