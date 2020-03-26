Прямая трансляция: правительство комментирует новые распоряжения

Правительство дополнило список иностранцев, которым разрешено въезжать в Эстонию. Было узаконено, что государственную границу могут пересекать не имеющие признаков болезни иностранцы, которые связаны с товарооборотом и транспортировкой сырья, в том числе, складированием товаров и сырья.

Кроме того, в Эстонию разрешено въезжать не имеющим признаков болезни иностранцам:

которые непосредственно связаны с товаро- и пассажиропотоком, в том числе обслуживающим международные транспортные средства командам или членам экипажей судов, и лицам, осуществляющим ремонт, гарантийное и обычное обслуживание;

которые обслуживают группы туристов и которые непосредственно связаны с оказанием пассажирских перевозок;

цель въезда в Эстонию которых связана с обеспечением оказания жизненно важных услуг;

въезд в Эстонию которых связан с обслуживанием, ремонтом или гарантийными работами с приборами, используемыми эстонскими предприятиями, или связанным с работой в ИТ, если это нужно для обеспечения деятельности предприятия или

цель пересечения границы которых – это работа или дом между Эстонией и Латвией.