Прямая трансляция: правительство комментирует новые распоряжения

На пресс-конференции, которая начнется в 12 часов, развитие ЧП прокомментируют премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Правительство дополнило список иностранцев, которым разрешено въезжать в Эстонию. Было узаконено, что государственную границу могут пересекать не имеющие признаков болезни иностранцы, которые связаны с товарооборотом и транспортировкой сырья, в том числе, складированием товаров и сырья.
Кроме того, в Эстонию разрешено въезжать не имеющим признаков болезни иностранцам:
- которые непосредственно связаны с товаро- и пассажиропотоком, в том числе обслуживающим международные транспортные средства командам или членам экипажей судов, и лицам, осуществляющим ремонт, гарантийное и обычное обслуживание;
- которые обслуживают группы туристов и которые непосредственно связаны с оказанием пассажирских перевозок;
- цель въезда в Эстонию которых связана с обеспечением оказания жизненно важных услуг;
- въезд в Эстонию которых связан с обслуживанием, ремонтом или гарантийными работами с приборами, используемыми эстонскими предприятиями, или связанным с работой в ИТ, если это нужно для обеспечения деятельности предприятия или
- цель пересечения границы которых – это работа или дом между Эстонией и Латвией.
Целью дополнения распоряжения является снижение ограничения на передвижение на иностранцев, связанных с товаро- и пассажирооборотом, а также на иностранцев, которые ходят на работу между Эстонией и Латвией, что позитивно отразится на повседневном доходе людей и экономическом положении предприятий.