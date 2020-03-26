Чт, 26.03.2020
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Юри Ратас: если люди не будут соблюдать правила, введем полный карантин

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

На пресс-конференции, которая началась в 12:00, развитие ЧП комментировали премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Портал Rus.Postimees вел текстовую трансляцию, с которой можно ознакомиться ниже.

Правительство дополнило список иностранцев, которым разрешено въезжать в Эстонию. Было узаконено, что государственную границу могут пересекать не имеющие признаков болезни иностранцы, которые связаны с товарооборотом и транспортировкой сырья, в том числе, складированием товаров и сырья.

Кроме того, в Эстонию разрешено въезжать не имеющим признаков болезни иностранцам:

  • которые непосредственно связаны с товаро- и пассажиропотоком, в том числе обслуживающим международные транспортные средства командам или членам экипажей судов, и лицам, осуществляющим ремонт, гарантийное и обычное обслуживание;
  • которые обслуживают группы туристов и которые непосредственно связаны с оказанием  пассажирских перевозок;
  • цель въезда в Эстонию которых связана с обеспечением оказания жизненно важных услуг;
  • въезд в Эстонию которых связан с обслуживанием, ремонтом или гарантийными работами с приборами, используемыми эстонскими предприятиями, или связанным с работой в ИТ, если это нужно для обеспечения деятельности предприятия или
  • цель пересечения границы которых между Эстонией и Латвией – это работа или дом.

Целью дополнения распоряжения является снижение ограничения на передвижение иностранцев, связанных с товаро- и пассажирооборотом, а также на иностранцев, которые ходят на работу из Эстонии в Латвию и наоборот, что положительно отражается на повседневном доходе людей и экономическом положении предприятий.

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