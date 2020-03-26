FoodDocs: возрос риск передачи заболеваний через продукты питания

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) на прошлой неделе прекратил все плановые проверки на предприятиях пищевого производства.

На данный момент в Эстонии за чистотой продуктов питания следят только предприятия, занимающиеся их приготовлением, продажей и доставкой, сообщила программа FoodDocs.

По закону, все эти предприятия обязаны располагать планом пищевой безопасности, в которых описаны их действия по обеспечению пищевой безопасности. Большая часть этого плана — действия работников: обеспечение чистоты, правильная температура обработки и продажи продуктов.

«В нынешней ситуации реализация продукции является для многих предприятий питания вопросом жизни и смерти и в такие моменты процедурам безопасности могут уделять меньше внимания», - сказала основатель FoodDocs Катрин Лийват.

Лийват сказала, что несмотря на кризис нельзя забывать, что все поступающие людям продукты питания должны быть безопасными, поскольку в противном случае наряду с коронавирусом вскоре можно ожидать вспышки листериоза или сальмоннелеза. «Нельзя забывать, что и вирус Covid-19 начался на рыбном рынке, а это предприятие того же рода, что и киоск с бургерами или домашняя кухня», - сказала она.