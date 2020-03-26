Что нужно знать о страховании привезенной домой офисной техники

«Поскольку офисы сейчас пустуют и люди в основном работают дома, можно предполагать, что ущерб имуществу предприятий сократится, но в то же время весьма вероятно, что бегающие дома дети, например, уронят монитор или выльют стакан воды туда, где ему совсем не место», - отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт. За последние две недели заметно увеличилось именно количество уведомлений о страховых случаях, имевших место дома.

«Конечно, работодатель не хочет, чтобы отвечать за поврежденную дома технику пришлось самому работнику, и чтобы в результате работа на долгое время остановилась. К счастью, страховка коммерческого имущества предприятий распространяется и на принесенные домой вещи, но для этого важно, чтобы заключенный договор содержал пункт, позволяющий выносить имущество с территории предприятия, – пояснил Кивирюйт. – В самых обычных договорах страхования имущества предприятий страховка распространяется только на вещи, находящиеся в офисе».

Кивирюйт добавил, что, работая из дома, люди должны следить за тем, чтобы все устройства не были включены в одну розетку, поскольку это может создать опасность короткого замыкания. Опыт Salva показывает, что причиной несчастных случаев дома часто становится просто спотыкание. «Если провода разбросаны по полу, может случиться так, что, запнувшись о провод, вы уроните на пол целый рабочий стол техники», - отметил Кивирюйт.