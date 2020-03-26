Недавно отремонтированный отель в центре Таллинна сокращает весь персонал

И хотя первоначальное объявление о сокращении 60 человек действительно было сделано, у предпринимателя еще остается время на размышления и поиск решений. По словам исполнительного директора Райго Трийка, Metropol Spa hotell работает в этом направлении. Он заявил, что извещение о сокращении позволяет им вести переговоры с сотрудниками, кроме того, они планируют подождать-посмотреть, какая помощь будет от правительства. «После этого решим, сколько людей сокращаем. Конечно, без сокращений не обойтись, но о точном количестве сотрудником сложно сказать»,- объяснил Трийк.

Может ли пособие на выплату заработной платы от Кассы страхования от безработицы, которое начнут выдавать с середины апреля, помочь отелю? «Это прекрасно, но надо учитывать, что пособие можно получать лишь два месяца. Для нашего сектора это как с гуся вода! Это не вернет туристов и не улучшит рыночную ситуацию», - сказал Трийк, добавив, что все брони на апрель и май уже отменены.

«Вероятно, и летом будем пустыми, так как все крупные мероприятия либо отменены, либо перенесены», - считает он.

Туристический сектор Таллинна сильно зависит от иностранных туристов, которые составляют 80 процентов от всего пирога. «Кризис туризма приводит к эффекту домино: страдают все, начиная от мелких производителей пива, которым больше некого поить этим напитком, заканчивая прачечными, которым нечего стирать», - описал Трийк. Особенно болезненной является потеря финских туристов.

Расположенный в центре Таллинна отель отремонтировали всего чуть более года назад. «Только все наладилось. Мы преодолели первоначальные сложности, а теперь такая беда», - сказал Трийк. В новом Metropol Spa hotell 137 номеров, конференц-центр, спа, центр отдыха, ресторан и коктейль-бар. В сестринском отеле Metropol 154 номера. Он является пятым по размерам в столице. Владелец Metropol Spa hotell - бизнесмен Тоонарт Ряэск.

Сотни людей без работы

По данным Кассы страхования от безработицы, на прошлой неделе уровень безработицы вырос и теперь он составляет шесть процентов.

По состоянию на 22 марта 2020 года зарегистрированных безработных в Эстонии было 38 629. За неделю количество безработных увеличилось на 4,2 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года, рост количества зарегистрированных безработных составил 16 процентов, год назад на учете Кассы страхования от безработицы состояли 33 390 человек.

В период 16-20 марта на учет встали 2102 новых безработных, по сравнению с предыдущей неделей рост составил 30 процентов.

О коллективных сокращениях кассе на прошлой неделе сообщили 18 предприятий, согласно первичному уведомлению о сокращении, работу потеряет 261 человек.