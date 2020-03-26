Предприятие Itella обратилось с важным сообщением к пользователям посылочных автоматов

Itella Smartpost просит всех клиентов при первой возможности забирать посылки, чтобы и срочные посылки вовремя достигали заказчиков.
В связи с чрезвычайным положением заметно выросло количество заказанных в посылочный автомат товаров, но люди стали заметно реже забирать посылки из части автоматов, сообщила Itella.
По словам руководителя бизнес-подразделения по доставке посылок Itella Рауно Парраса, хотя в связи с объявленным правительством чрезвычайным положением введены ограничения на передвижение, все посылочные автоматы открыты и приняты максимальные меры безопасности для минимизации риска инфекции.
«Мы приняли профилактические меры для минимизации риска инфекции, например, уплотнили график очистки посылочных автоматов, а курьеры регулярно дезинфицируют руки до и после контакта с посылками», - сказал Паррас.
Предприятие также советует дезинфицировать руки до и после получения или отправки посылки через автоматов, а в качестве дополнительной предосторожности использовать одноразовые перчатки.
Паррас добавил, что сейчас посылочные автоматы наполняют несколько раз в день — как только из автомата забирают несколько посылок, освободившееся место заполняют новыми.