Предприятие Itella обратилось с важным сообщением к пользователям посылочных автоматов

В связи с чрезвычайным положением заметно выросло количество заказанных в посылочный автомат товаров, но люди стали заметно реже забирать посылки из части автоматов, сообщила Itella.

По словам руководителя бизнес-подразделения по доставке посылок Itella Рауно Парраса, хотя в связи с объявленным правительством чрезвычайным положением введены ограничения на передвижение, все посылочные автоматы открыты и приняты максимальные меры безопасности для минимизации риска инфекции.

«Мы приняли профилактические меры для минимизации риска инфекции, например, уплотнили график очистки посылочных автоматов, а курьеры регулярно дезинфицируют руки до и после контакта с посылками», - сказал Паррас.

Предприятие также советует дезинфицировать руки до и после получения или отправки посылки через автоматов, а в качестве дополнительной предосторожности использовать одноразовые перчатки.