"Стараются ради снятия санкций": итальянские СМИ заявили о бесполезности большей части привезенной из России помощи

После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, состоявшегося 21 марта, Россия направила в Италию 15 самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью, военными специалистами в области борьбы с эпидемиями, мобильными комплексами дезинфекции и лабораториями.

Как отмечает газета, российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, в которой Италия не нуждается. По мнению журналистов, Россия, оказав Италии поддержку, преследует свои политические и дипломатические интересы, а Конте согласился принять помощь, чтобы укрепить личные отношения с Москвой. Газета обращает внимание, что все российские специалисты - военные с высокими армейскими званиями, а не медики.

Посол России в Италии Сергей Разов в комментарии РИА "Новости" категорически отверг мнение о том, что Россия таким образом пытается пролоббировать снятие с себя европейских санкций. Он подчеркнул, что оказанная Италии бескорыстная помощь - не предмет торга, оплаты счетов и тому подобного.

"Мне кажется, об этом было бы лучше спросить жителей Бергамо, среди которых, к сожалению, немало заболевших и погибших. А что касается политики и пропаганды, то, на мой взгляд, подобные суждения - продукт извращенного сознания, когда за бескорыстным желанием помочь попавшему в беду дружественному народу мерещатся коварные замыслы", - отметил Разов.

Ранее сообщалось, что итальянцы оценили жест России и обрушились с критикой в адрес стран Евросоюза и США. Однако ЕС помогал Италии в борьбе с вирусом, но в СМИ об этом писали меньше, чем о помощи России и Китая.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний совместно с ВОЗ еще в феврале отправил в Италию экспертов для консультирования местных властей, напоминает DW. Но информации об этой миссии практически не найти. А Германия стала первой страной, которая приняла на лечение пациентов с COVID-19 из Италии.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил в начале этой недели, что ЕС будет активнее рассказывать о своих действия. "Потому что мы делаем много, но этого не замечают. Некоторые страны жалуются, что им не помогают", - сказал он.