Поножовщина в Таллинне: подозреваемый арестован

Инцидент произошел в воскресенье в Пыхья-Таллинне, где в квартире на улице Копли ссора между знакомыми закончилась поножовщиной.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Паэсоо, Михаил уже ранее отбывал тюремное наказание за тяжкое преступление против личности.

«Учитывая доказательства и прошлое Михаила, по оценке прокуратуры, есть вероятность, что на свободе он может может представлять опасность для других членов общества. Поэтому прокуратура ходатайствовала об его аресте и суд посчитал арест обоснованным», - сказала старший прокурор Паэсоо.

«Использование насилия для решения конфликтов неприемлемо. Люди вместо общественных мест больше времени проводят в помещениях, но преступление за стенами не скроешь. Просим всех людей сообщать о ситуациях, требующих быстрого вмешательства полиции, на номер 112», - говорит глава службы по делам о преступлениях против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.