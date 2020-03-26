Circle K: чтобы предотвратить крах транспортного сектора, необходимо снизить акцизы

«Автоперевозчики связывают между собой все секторы экономики, и их нужно избавить от появления круговой задолженности, когда заказчик товара остается должен поставщику, поставщик – транспортной компании, а транспортная компания – продавцу топлива», - сказал финансовый директор Circle K Eesti AS Армин Пеннер.

На данный момент транспортный сектор еще больше, чем раньше, нуждается в снижении акцизов на моторное топливо. Налоги составляют две трети от цены продаваемого в Эстонии топлива, поэтому только благодаря снижению акциза цена тоже может существенно уменьшиться за короткий срок.

«Снижение акцизного налога на дизельное топливо не только поможет автоперевозчикам, но и будет способствовать здоровью экономики в целом, что положительно отразится на себестоимости практически всех товаров», - подчеркнул Пеннер.

Также необходимо временно остановить выплаты банкам по процентным ставкам, кредитам и лизингам. Меры по оказанию прямой и косвенной помощи должны также включать финансовую поддержку предприятий. В противном случае посткризисное восстановление логистических цепочек будет невозможным.

Из-за жесткой конкуренции и характера заключенных договоров маловероятно, что предприятия смогут во время кризиса увеличить маржу таким образом, чтобы покрыть не только текущие расходы, но и выплатить старые долги.

«Даже при нормальных обстоятельствах круговая задолженность и низкая маржа представляют собой проблему для транспортного сектора, а нынешний кризис ее только усугубляет, и без помощи со стороны государства устойчивость всего сектора поставлена под сомнение», - объяснил Пеннер.

Несмотря на то, что государство сейчас позволяет предприятиям отсрочить задолженность по налогам и возместить расходы на рабочую силу, а в лучшем случае транспортное предприятие может получить и отпуск по кредитным выплатам от лизинговой фирмы, этот план далек от совершенства.

Кредиторская задолженность не ведет к снижению оборота, что в свою очередь является одним из главных критериев для возмещения расходов на рабочую силу, согласно разработанным правительством мерам.

«Без быстрого и решительного вмешательства транспортные предприятия окажутся в еще более критическом положении, потому что если кредитный лимит топлива будет исчерпан, то работники предприятия больше не смогут заправлять машины и, следовательно, заниматься своей основной деятельностью», - добавил Пеннер.