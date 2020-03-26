Больничная касса обратилась к беременным жительницам Эстонии

Беременные женщины, которые должны были оплатить тест до принятия решения о финансировании, могут обратиться в медицинское учреждение, которое провело тест, и вернуть свои деньги. В свою очередь, медицинское учреждение выставляет счета Больничной кассе.

Для женщин, которые уже прошли комбинированный скрининг в первом триместре и имеют низкий риск хромосомных заболеваний, дополнительный тест NIPT не проводится. Для многоплодной беременности проводится комбинированный скрининг в первом триместре и, при необходимости, NIPT, чтобы обеспечить безопасный мониторинг многоплодной беременности.

Исследование NIPT позволяет выявить более распространенные хромосомные заболевания на ранней стадии беременности. По данным Эстонского общества гинекологов (ENS), тест NIPT является доказательным методом для выявления наиболее распространенных хромосомных заболеваний. «Мы очень рады, что государство продолжает вносить вклад в здоровье женщин и детей в то время, когда другие исследования ограничены из-за чрезвычайной ситуации», - сказала Пирет Верус, вице-президент Эстонского общества гинекологов.

Пренатальный скрининг на NIPT, или на бесклеточная ДНК плода, проводится на образце крови матери, взятой, когда она находится на 10-13 недели беременности. Он может диагностировать различные хромосомные заболевания и эффективно заменить скрининг в первом триместре.

Эстонское общество гинекологов попросило Больничную кассу распространить тест NIPT на всех беременных женщин, чтобы обеспечить сохранение наилучшего качества медицинской помощи даже в чрезвычайных ситуациях. До настоящего времени тест был предоставлен беременным женщинам в группе риска.

«Тест NIPT позволяет выявить большинство необнаруженных случаев хромосомных заболеваний. Образец, взятый из крови матери, помогает определить риск различных нарушений, таких как синдром Дауна, синдром Тернера, синдром Эдвардса и синдром Патау », - говорит специалист отдела специализированной медицинской помощи Больничной кассы Танел Каюу.

Эстонское общество гинекологов призывает всех беременных женщин оставаться дома и избегать ненужных контактов. Вирус Covid-19 является новым, и в настоящее время неизвестно, как он повлияет на плод. По дополнительным вопросам, беременные женщины могут связаться со своей акушеркой или гинекологом, отслеживая их беременность по телефону или электронной почте. В крупных больницах также есть консультационные линии для беременных женщин. Актуальная информация об изменениях в новой ситуации доступна на сайтах женских клиник.