Sportland извинился и досрочно закрыл все свои магазины

В среду вечером продавец спортивного инвентаря Sportland устроил в своих представительствах и в интерет-магазине распродажу, снизив цены на все товары на 50%. Эта акция привела к тому, что люди проигнорировали связанные с коронавирусом рекомендации правительства оставаться дома и в общественных местах держать с другими людьми дистанцию в два метра, пишет Tartu Postimees.