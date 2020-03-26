Чт, 26.03.2020
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Sportland извинился и досрочно закрыл все свои магазины

Sportland sulges eilse prohmaka tõttu päev varem kõik kauplused.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В среду вечером продавец спортивного инвентаря Sportland устроил в своих представительствах и в интерет-магазине распродажу, снизив цены на все товары на 50%. Эта акция привела к тому, что люди проигнорировали связанные с коронавирусом рекомендации правительства оставаться дома и в общественных местах держать с другими людьми дистанцию в два метра, пишет Tartu Postimees.

Так, например, в расположенном в торговом центре Tartu Lõunakeskus магазине Sportland в 18:00 в непосредственной близости друг от друга находилось множество любителей скидок. Такое непозволительное в условиях коронавируса поведение вызвало общественный гнев. Среди прочих с осуждением сегодня утром выступил премьер-министр Юри Ратас, который напомнил, что правило держать дистанцию в два метра действует и в магазинах. 

Позже Sportland извинился за произошедшее на своей станице в Facebook и сообщил, что уже сегодня закрыл все свои магазины, хотя, согласно решению правительства, это необходимо сделать только завтра.

Sportland vabandab eilse soodusmüügi pärast.

ФОТО: Kuvatõmmis

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