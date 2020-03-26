Вс, 29.03.2020
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Не забудьте перевести часы: Эстония перешла на летнее время

Часы.

ФОТО: Toomas Huik

В ночь на воскресенье, 29 марта, Эстония перешла на летнее время. Это означает, что стрелки часов были переведены на час вперед.

В три часа ночи надо было перевести стрелки часов на один час вперед.

На летнее время переходят все страны ЕС, поскольку в интересах единого рынка в ЕС действует единый подход к дате и часу перехода на летнее и зимнее время.

Зимнее время вернется в последнее воскресенье октября в 4 часа, тогда стрелки часов необходимо будет перевести на час назад.

Напомним, что Европейский союз решил прекратить осуществляющийся каждую весну и осень перевод часов, однако государства должны сами решить, какое время оставить в качестве постоянного - зимнее или летнее. Эстония оказывается в сложной ситуации -  северный сосед Финляндия предпочитает зимнее время, в то время как южные соседи Латвия и Литва отдают предпочтение летнему, хотя все четыре государства находятся в одном часовом поясе.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас ранее заявил, что переход на зимнее и летнее время сохранится до весны 2021 года, поскольку до этого страны ЕС не успеют договориться обо всех деталях прекращения перевода часов.

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