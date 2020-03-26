Не забудьте перевести часы: Эстония перешла на летнее время

В три часа ночи надо было перевести стрелки часов на один час вперед.

На летнее время переходят все страны ЕС, поскольку в интересах единого рынка в ЕС действует единый подход к дате и часу перехода на летнее и зимнее время.

Зимнее время вернется в последнее воскресенье октября в 4 часа, тогда стрелки часов необходимо будет перевести на час назад.

Напомним, что Европейский союз решил прекратить осуществляющийся каждую весну и осень перевод часов, однако государства должны сами решить, какое время оставить в качестве постоянного - зимнее или летнее. Эстония оказывается в сложной ситуации - северный сосед Финляндия предпочитает зимнее время, в то время как южные соседи Латвия и Литва отдают предпочтение летнему, хотя все четыре государства находятся в одном часовом поясе.