Второй случай в одной школе: у ученика обнаружен коронавирус

Tartu Postimees писал 17 марта, что у одного человека, напрямую связанного с Ляхтеской общей гимназией, был обнаружен коронавирус и минимум 16 связанных со школой человек жаловались почти одновременно на характерные этому заболеванию симптомы. Сейчас коронавирус подтвержден минимум у двух жителей Ляхте.
По словам директора Ляхтеской школы Юллара Локса, вторым диагноз подтвердился у ученика. «Некоторые протестировались и выяснилось, что у них респираторно-синцитиальный вирус, симптомы которого очень похожи на коронавирус», - уточнил он.
«Насколько мне известно, больше заболевших не добавилось, большая часть выздоровела и учатся через э-обучение, - сказал Локс. - Возможно, конечно, есть заболевшие, которые не связаны со школой, и мне просто о них неизвестно».
Самые важные шаги при заболевании:
- Если у вас появились симптомы, позвоните семейному врачу. Он оценит необходимость тестирования и даст рекомендации.
- Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, он передаст направление лаборатории и оттуда вам позвонят, чтобы договориться о времени и месте тестирования. Дождитесь звонка.
- Приезжайте на автомобиле в назначенное место в условленное время и возьмите с собой документы. Пробу можно сдать только по направлению семейного врача в условленное время на основании документа удостоверяющего личность. Поэтому нет смысла приходить на место, тестируются заранее зарегистрированные люди. Не стоит в поездку для тестирования в ту же машину брать членов семьи.
- Ждите ответа, вам позвонят! Ответы будут готовы в течение двух рабочих дней. Ответы также публикуются на digilugu.ee.
- Если ваш тест оказался положительным, оставайтесь дома, следуйте рекомендациям семейного врача, при ухудшении состояния здоровья свяжитесь с семейным врачом или вызовите скорую помощь, позвонив на номер 112.