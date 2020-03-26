Второй случай в одной школе: у ученика обнаружен коронавирус

По словам директора Ляхтеской школы Юллара Локса, вторым диагноз подтвердился у ученика. «Некоторые протестировались и выяснилось, что у них респираторно-синцитиальный вирус, симптомы которого очень похожи на коронавирус», - уточнил он.

«Насколько мне известно, больше заболевших не добавилось, большая часть выздоровела и учатся через э-обучение, - сказал Локс. - Возможно, конечно, есть заболевшие, которые не связаны со школой, и мне просто о них неизвестно».