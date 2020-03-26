Будущее пенсионной реформы: Госсуд надеется вынести решение осенью

На этой неделе Конституционная коллегия Госсуда обсуждает просьбу президента Керсти Кальюлайд объявить противоречащими Конституции поправки к закону о реформе обязательной накопительной пенсии, которые она вновь решила не утверждать и поэтому обратилась в Государственный суд.

В состав обсуждающих ходатайство входят пять членов Конституционной коллеги - председатель Госсуда Виллу Кыве и государственные судьи Антс Кулль, Хейки Лоот, Вельмар Бретт и Иво Пильвинг. Конституционная коллегия может передать дело в общую коллегию Госсуда в полном объеме, если сочтет это целесообразным. В состав общей коллегии Госсуда входят 19 судей.

Коллегии также предстоит решить, будет ли Госсуд решать дело в письменном или устном порядке. Устные слушания приветствуются, когда необходимо получить максимально широкую картину возможных последствий судебного решения и там, где важен голос общественности.

По словам председателя Госсуда Виллу Кыве, сроки вынесения решения по ходатайству президента зависят от многих факторов, в том числе от того, решит ли коллегия передать дело в Госсуд и рассмотрит ли дело в устном или письменном порядке.

«В условиях чрезвычайного положения было бы сложнее планировать — и более того - организовать - устные слушания, поэтому Госсуд не предусматривает возможности устных слушаний», - сказал Кыве, по словам которого что слушания в Гоосуде по просьбе президента будет очень детальным и неизбежно потребует времени.

В среду Госсуд обратился к сторонам разбирательства - Рийгикогу, канцлеру юстиции, министру юстиции, правительству, Государственному контролю и Банку Эстонии - о мнениях по запросу президента. Последний срок подачи мнений истекает 25 апреля. Как только мнения поступят в Гоосуд, с ними можно будет ознакомиться на веб-сайте Госсуда.

Если Госсуд сочтет необходимым, у суда будет право обратиться за помощью к эксперту. Это должен быть признанный специалист в данной области, чье мнение поможет суду лучше понять проблему и найти решение. На сегодняшний день Госсуд не привлек никаких экспертов.