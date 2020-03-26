Вернуться домой: МИД обнародовал возможности транзита и авиарейсов

Важная консульская информация от наших зарубежных представительств (МИД советует следить и за сайтами наших представительств, которые постоянно обновляются):

• Литва продлила возможность транзита для граждан Эстонии до 13 апреля 00:00. NB! Транзит возможен лишь с полицейским эскортом. Поскольку о транзите следует сначала договориться с официальными властями Литвы, просим дать о себе знать посольству Эстонии в Вильнюсе (имя, контактный телефон/э-почта, номер рейсового документа): sekretar@estemb.lt Действующие внутригосударственные ограничения также были продлены до 13.04.

• Начиная с 27.03 0:00 Россия отменяет все регулярные и чартерные рейсы в аэропорты других стран и в обратном направлении, за исключением тех рейсов, на которых граждане России возвращаются из регионов распространения коронавируса или же рейсов, которые проводятся на основании специального распоряжения правительства РФ. Решение по отмене авиарейсов было сделано Координационным советом при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

• Начиная с 27.03 транзит через Турцию больше не возможен. Последний рейс в Таллинн состоялся 26 марта.

• Для всех возвращающихся: В связи с установленными в некоторых странах строгими транзитными правилами авиафирмы могут потребовать у вас подтверждение того, что вашим конечным пунктом назначения является Эстония. Возьмите с собой соответствующие справки (билеты и пр.), по возможности, в распечатанном виде.

• Бельгия: начиная с 25.03 все прибывающие из других стран должны в обязательном порядке 14 дней провести в карантине. Можно работать на дому, но выходить из дома нельзя. В карантине должны провести 14 дней и все члены семьи прибывшего, которые встречали его в аэропорту (если едете домой на частной машине, то и тот, кто ехал с прибывшим в машине, должен остаться в карантине).

• Возможности возвращения через Францию также сократятся: аэропорт Париж-Орли будет закрыт начиная с 31.03 23:59 в связи с резким сокращением количества полётов (на 92% меньше, чем раньше). Шарль де Голль остаётся открытым. Начиная с 27.04 также сократится количество железнодорожных рейсов, из линий TVG и Intercités будет задействовано лишь 7%.

• На Мальте ужесточили условия наказания людей с позитивной пробой на коронавирус, которые не соблюдают карантин – штраф будет составлять 10 000 евро.

• Финляндия скорее всего продлит чрезвычайное положение до 13.04, что значит также продление ограничений по въезду в страну, по организации мероприятий и других мер. Также запрещён как въезд, так и выезд из района Хельсинки Уусимаа в период 25.03-19.04, за исключением того, если вы возвращаетесь домой, ходите туда на работу или по веским личным обстоятельствам.

• Дания думает над тем, чтобы ввести ограничения по передвижению между регионами страны с целью сокращения внутригосударственных путешествий в период весенних праздников, то есть сокращения распространения болезни из городов в сельские регионы.