В Испании при нехватке масок и других средств защиты коронавирусом заразились 6500 врачей

Испанский профсоюз врачей подал иск к министерству здравоохранения, требуя, чтобы правительство в течение суток предоставило им необходимые средства защиты, но Верховный суд отклонил жалобу. Суд признал, что работа врачей играет решающую роль в борьбе с коронавирусом, и у них должно быть все необходимое, но власти неоднократно давали понять, что делают все возможное для решения проблемы, говорится в решении суда.

В последние дни число инфицированных в Испании растет быстрыми темпами. Все больше становится и смертельных исходов. Сейчас страна занимает второе место в мире после Италии по числу умерших: их 3647 человек. При этом пик эпидемии только ожидается в ближайшие дни. Это означает, что нагрузка на врачей возрастет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к испанцам, заверила, что они не одиноки, и поблагодарила медицинских работников, а также сообщила, что Испания может получить из европейского бюджета около 11 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом. На этой неделе военный самолет доставил в Мадрид из Тулузы защитные маски, а правительство договорилось с Китаем о закупке медицинского инвентаря на сумму в 432 миллиона евро.

Средств защиты не хватает и французским врачам. Около 600 медработников подали иск против премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен. Врачи обвинили их во «лжи на государственном уровне» и утаивании информации о ситуации с распространением коронавируса. По мнению врачей, Филипп и Бюзен знали о возрастающей угрозе, но не приняли достаточных мер, чтобы обезопасить граждан страны.

При подаче иска врачи ссылались в том числе на недавнее интервью Бюзен, в котором она заявила, что еще в январе предупреждала французские власти о надвигающейся угрозе. Статья, в соответствии с которой подана жалоба, предусматривает два года лишения свободы или 30 тысяч евро штрафа.

Новый министр здравоохранения Франции Оливье Веран признал, что страна оказалась неподготовленной к эпидемии коронавируса в том, что касается масок и средств защиты, из-за принятого в 2011 году решения. Тогда правительство решило отказаться от содержания резервного фонда масок, созданного в 2009-м во время эпидемии свиного гриппа.

Этот фонд насчитывал миллиард хирургических масок и 600 млн масок FFP2 со специальным фильтром. Однако все они имеют срок годности, их надо регулярно обновлять. В результате власти сочли содержание резерва слишком накладным. Мировое производство масок на момент отказа от запасов считалось достаточным, чтобы справиться с любой пандемией.

Однако в начале января 2020 года у Франции вообще не осталось резерва масок FFP2 и было только около 150 млн хирургических масок, а по данным на середину марта их запас и вовсе сократился до 80 млн, пишет RFI.