Фото ⟩ Смелые женщины задержали пьяного водителя после ДТП

По предварительным данным, мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над Nissan, врезался на обочине в светоотражающие дорожные столбики и дорожные знаки, а потом вылетел в кювет, передает Tartu Postimees.

Полицейский Тартуского отделения Рандо Йыэметс сказал, что после ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия, но ему перегородили дорогу две женщины, которые его задержали и передали прибывшим на место полицейским.

За рулем был 46-летний мужчина с очевидными признаками опьянения, но он отказался дышать в алкометр на месте происшествия. Он был доставлен для проверки состояния здоровья в больницу, где у него также была взята кровь для проверки на трезвость.