Фото ⟩ Смелые женщины задержали пьяного водителя после ДТП

Сегодня, 26 марта, около полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что на 110-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Игавере произошло ДТП.
По предварительным данным, мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над Nissan, врезался на обочине в светоотражающие дорожные столбики и дорожные знаки, а потом вылетел в кювет, передает Tartu Postimees.
Полицейский Тартуского отделения Рандо Йыэметс сказал, что после ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия, но ему перегородили дорогу две женщины, которые его задержали и передали прибывшим на место полицейским.
За рулем был 46-летний мужчина с очевидными признаками опьянения, но он отказался дышать в алкометр на месте происшествия. Он был доставлен для проверки состояния здоровья в больницу, где у него также была взята кровь для проверки на трезвость.
«Такие смелые участники дорожного движения являются неоценимой помощью для полиции, честь и хвала тем двух женщинам, которые заметили пытавшегося скрыться с места происшествия водителя и задержали его», - похвалил Йыэметс.