Незамедлительно принять меры: Пыхья-Таллинн обратился к квартирным товариществам с просьбой

Управа Пыхья-Таллинна обратилась к местным квартирным товариществам с просьбой ограничить доступ к расположенным на территории товариществ игровым площадкам подобно тому, как это было сделано в отношении городских площадок.
«Вчера нам сообщили о нескольких случаях активного использования находящихся во дворах многоквартирных домов площадок. Поэтому мы решили обратиться ко всем пыхья-таллиннским квартирным товариществам с просьбой незамедлительно принять меры – например, ограничив доступ на площадки с помощью ленты и повесив соответствующее объявление», – разъяснил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
По его словам, в создавшейся ситуации введение различных ограничений неизбежно, причем их ужесточение будет во многом зависеть от того, насколько разумно будут себя вести люди.
«То, что вирус может передаваться через различные поверхности, всем хорошо известно, не говоря уже о том, что играющие дети тесно контактируют друг с другом. Но несмотря на это, после закрытия городом игровых площадок многие родители выражали нам свое неудовольствие. Из этого можно сделать вывод, что не все осознают серьезность нашего положения. Также вчера с аттракциона "Пиратский корабль" на Штромке была сорвана ограничительная лента. Конечно, сотрудники Муниципальной полиции сразу вернули ее на место», – сказал Ярвелайд.
Надзор за соблюдением запрета на использование игровых, тренажерных и собачьих площадок осуществляют сотрудники районной управы и Муниципальной полиции. В случае необходимости к нарушителям могут быть применены санкции, предусмотренные законом об охране общественного порядка.