Незамедлительно принять меры: Пыхья-Таллинн обратился к квартирным товариществам с просьбой

По его словам, в создавшейся ситуации введение различных ограничений неизбежно, причем их ужесточение будет во многом зависеть от того, насколько разумно будут себя вести люди.

«То, что вирус может передаваться через различные поверхности, всем хорошо известно, не говоря уже о том, что играющие дети тесно контактируют друг с другом. Но несмотря на это, после закрытия городом игровых площадок многие родители выражали нам свое неудовольствие. Из этого можно сделать вывод, что не все осознают серьезность нашего положения. Также вчера с аттракциона "Пиратский корабль" на Штромке была сорвана ограничительная лента. Конечно, сотрудники Муниципальной полиции сразу вернули ее на место», – сказал Ярвелайд.