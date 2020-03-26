Прогноз: свою деятельность в Эстонии приостановят больше половины компаний

Стоит отметить, что большинство предприятий, заполнивших опросник, сделали это до утверждения пакета мер поддержки эстонской экономики, сообщает сеть Уездных центров развития.

По результатам опроса, 52,4 процента ответивших предпринимателей верит, что в ближайшее время им придется сократить работников. Больше всего сокращений ожидается в сфере питания, менее всего — сферах администрирования и финансов.

74,4 процента респондентов оценивают, что в ближайшие недели падение оборота составит от 51 до 100 процентов по сравнению со средним показателем за шесть месяцев прошлого года.

Способны платить зарплаты по меньшей мере следующие три месяца только 9,6 процента ответивших предпринимателей.

У 54,7 процента участвовавших в опроснике предпринимателей есть кредитная и/или лизинговая нагрузка.

По словам члена правления сети Уездных центров развития Андреса Хуула, очень многие предприниматели стоят перед тяжелым выбором, который иллюстрирует проведенный опрос. Хууль подчеркнул, что и те предприятия, до которых кризис пока не достиг в полной мере, должны считаться с тем, что это только вопрос времени.

Хууль отмечает, что Уездные центры развития уже начали обновлять свои услуги, чтобы предлагать именно те знания и навыки, которые нужны предпринимателям в период кризиса. Первоначальный обзор новых услуг будет готов приблизительно к середине апреля.

Предпринимателей ждут в ближайших к ним уездных центрах развития, где можно получить бесплатную консультацию и в сотрудничестве с консультантом распланировать дальнейшие шаги по преодолению вызванных кризисом трудностей.