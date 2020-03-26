Корона дня ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

538 подтвержденных случаев

На сегодняшний день Департамент здоровья подтвердил в Эстонии 538 случаев заражения коронавирусом — вчерашний день принес 134 новых случая.

За игнорирование действующих в условиях чрезвычайного положения ограничений нарушителям грозит штраф в 2000 евро.

Согласно последним данным, в мире смертность от коронавируса побила трагический рекорд - к утру четверга, 26 марта, умерло более 21 000 человек.

В условиях распространения коронавируса жителям Эстонии будет все сложнее попасть к врачам-специалистам. В студии Rus.Postimees руководитель отдела обслуживания клиентов Восточно-Таллиннской центральной больницы Леа Карик сообщила, что ближайший свободный номерок – не раньше июля.

Во время сегодняшней правительственной пресс-конференции министр внутренних дел Март Хельме высказал мнение, что русскоязычное население Эстонии живет в другом инфопространстве, поэтому люди не понимают всей серьезности происходящего.

Проблемы сферы обслуживания

На минувшей неделе в редакцию Rus.Postimees обратился работник одного из продуктовых магазинов Grossi в Ида-Вирумаа, пожелавший остаться анонимным из страха потерять работу. Его сильно возмутило, что людей заставляю работать, но не выдают защитных перчаток и масок.

А расположенный в квартале Ротерманни в Таллинне отель Metropol Spa hotell, который снова распахнул двери только год назад, известил Кассу страхования от безработицы о сокращении всего персонала. Работу могут потерять 60 человек.

В то же время руководство торговых центров рассматривает возможность обращения в суд в связи с решением закрыть торговые центры с 27 марта.

События, оставшиеся в тени коронавируса

Пока коронавирус продолжает оставаться главной темой дня, некоторым событиям уделяется не так много внимания. Так, в четверг, 26 марта, без лишнего шума из Вируской тюрьмы в Йыхви вышел так называемый кардинал Нарвы Алексей Воронов (57), кого до недавних пор считали наиболее влиятельным политиком в приграничном городе. Он провел за решеткой год.

Также сегодня стало известно о том, Госсуд начал обсуждение реформы обязательной накопительной пенсии. Госсуд надеется вынести решение осенью.