Чт, 26.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

Корона дня ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Eriolukorras töötavad politseinikud samamoodi nagu siiani. Küll võib eriline aeg tuua neile lisaülesandeid. Nii on mundrikandjad näiteks jaganud sadamas koroonaviiruse infovoldikuid Soomest Eestisse saabuvatele sõidukijuhtidele, järvalased käivad aga kolleegidel riigipiiril abis.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

Postimees составил короткий обзор о самых важных новостях, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 26 марта.

538 подтвержденных случаев

На сегодняшний день Департамент здоровья подтвердил в Эстонии 538 случаев заражения коронавирусом — вчерашний день принес 134 новых случая.

За игнорирование действующих в условиях чрезвычайного положения ограничений нарушителям грозит штраф в 2000 евро.

Согласно последним данным, в мире смертность от коронавируса побила трагический рекорд - к утру четверга, 26 марта, умерло более 21 000 человек.

В условиях распространения коронавируса жителям Эстонии будет все сложнее попасть к врачам-специалистам. В студии Rus.Postimees руководитель отдела обслуживания клиентов Восточно-Таллиннской центральной больницы Леа Карик сообщила, что ближайший свободный номерок – не раньше июля.

Во время сегодняшней правительственной пресс-конференции министр внутренних дел Март Хельме высказал мнение, что русскоязычное население Эстонии живет в другом инфопространстве, поэтому люди не понимают всей серьезности происходящего.

Проблемы сферы обслуживания

На минувшей неделе в редакцию Rus.Postimees обратился работник одного из продуктовых магазинов Grossi в Ида-Вирумаа, пожелавший остаться анонимным из страха потерять работу. Его сильно возмутило, что людей заставляю работать, но не выдают защитных перчаток и масок.

А расположенный в квартале Ротерманни в Таллинне отель Metropol Spa hotell, который снова распахнул двери только год назад, известил Кассу страхования от безработицы о сокращении всего персонала. Работу могут потерять 60 человек.

В то же время руководство торговых центров рассматривает возможность обращения в суд в связи с решением закрыть торговые центры с 27 марта.

События, оставшиеся в тени коронавируса

Пока коронавирус продолжает оставаться главной темой дня, некоторым событиям уделяется не так много внимания. Так, в четверг, 26 марта, без лишнего шума из Вируской тюрьмы в Йыхви вышел так называемый кардинал Нарвы Алексей Воронов (57), кого до недавних пор считали наиболее влиятельным политиком в приграничном городе. Он провел за решеткой год.

Также сегодня стало известно о том, Госсуд начал обсуждение реформы обязательной накопительной пенсии. Госсуд надеется вынести решение осенью.

Не стоит забывать, что в ночь на воскресенье, 29 марта, Эстония перейдет на летнее время. Это означает, что стрелки часов должны быть переведены на час вперед.

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