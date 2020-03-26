Глава преступной группировки Геннадий Окунев пошел на соглашение с Госпрокуратурой

В четверг суд утвердил соглашение о наказании между 65-летним Окуневым и Госпрокуратурой. Шестилетний срок заключения Окунева отсчитывается с момента его задержания 19 февраля прошлого года.

В соответствии с соглашением у Окунева конфискуют полученное преступным путем имущество на сумму более 700 000 евро. В том числе он лишится коллекции золотых монет стоимостью 320 000 евро, внедорожника Toyota Land Cruiser стоимостью 44 000 евро и найденных у него при обыске 106 000 евро.

Он также должен будет уплатить государству 233 000 евро. Если он не сделает этого за определенный срок, он лишится также дома в Суурупи и ценной коллекции икон.

На соглашение с Госпрокуратурой пошел также входивший во внутренний круг группировки 47-летний Сергей Попов, которого приговорили к трем годам заключения условно.

В рамках этого дела обвинения предъявлены еще 12 лицам, но процесс отложен из-за вызванного коронавирусом чрезвычайного положения.

Госпрокуратура обвиняет Геннадия Окунева в организации преступной группировки, кроме него обвиняют еще 11 причастных к группировке. Всего же обвинение выдвинуто 14-и людям.

Окружной прокурор Кати Рейтсак сообщила, что обвиняемый Геннадий Окунев занимал позицию криминального авторитета в Эстонии еще с начала 1990-х годов. «В ходе криминального расследования было установлено, что Геннадий создал преступную группировку в 2013 году, чтобы совершать наркопреступления и преступления против собственности, а также предлагать членам группировки и другим преступникам защиту или, как говорится, крышевать их. Чтобы получать доход, сохранять позиции группировки и находить источники финансирования, члены группировки занимались вымогательством, мошенничеством и другими направленными против личности преступлениями», – сказала прокурор.

Собранные доказательства, по словам прокурора, дают основания полагать, что в группировке была внутренняя иерархия и воровская касса (общак), с помощью которой поддерживалась деятельность группировки, а также обеспечивалась защита ее членам и партнерам, пока некоторые ее члены сидели в тюрьме.

Геннадий Окунев обвиняется в организации преступной группировки, руководстве ею и вербовке ее членов. Степан Чипчиков, Вадим Старых, Лембит Китт, Анатолий Русин, Эдуард Летт, Роберт Дуденус, Кирилл Хахаев, Никита Артемьев, Валентин Узлов, Сергей Попов и Владимир Пономарев обвиняются в причастности к преступной группировке.

Помимо этого Степан, Лембит, Анатолий, Роберт и Кирилл обвиняются в вымогательствах. Степан и Валентин также обвиняются в мошенничестве, Лембит – в преследовании частных лиц, Владимир – в применении физического насилия.

Николай Блесков и Марго Юрис не входили, согласно обвинению, в группировку, однако Николай обвиняется в вымогательстве и преследовании, Марго – в мошенничестве.