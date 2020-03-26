Фото ⟩ Масштабная спецоперация: преступники протаранили полицейскую машину и пытались скрыться в лесу

Глава Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь рассказал, что полицейская операция была проведена в ночь на 24 марта около четырех часов, когда в Вильяндимаа в деревне Вастемыйза в магазине сработала сигнализация и возле магазина заметили скрывающихся с места подозрительных личностей. Охранная фирма сразу обратилась в полицию и выяснилось, что в магазин пытались залезть через окно, но из-за решеток на окнах преступление не было доведено до конца.

«Полиция приступила к поиску подозрительных людей в этом районе и заметила в деревне Сюргавере автомобиль Toyota, водитель которого, увидев стражей правопорядка, пытался скрыться и врезался в полицейскую машину. После столкновения машина Toyota отлетела в дерево и полицейским удалось задержать водителя. Находившимся в качестве пассажиров в автомобиле другим двум мужчинам удалось сбежать в лес», - рассказывает Сассь.

Полицейские позвали подкрепление и с помощью сотрудников группы быстрого реагирования взяли район под контроль. Прибывшая на место служебная собака взяла след и через час поисков одного скрывавшегося в лесу удалось найти. В ходе задержания подозреваемого укусила собака и ему была оказана первая помощь.

Поиски третьего подозреваемого велись как на земле, так и с воздуха при помощи дрона, пока через восемь часов он был пойман в лесу.

«При увеличении случаев взломов, полицейские работали днем и ночью, чтобы поймать подозреваемых. Хотя сейчас у полиции появились дополнительные задания, в то же время продолжается и обычная работа полиции и спокойно орудовать преступникам мы не позволим», - заверил Сассь.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марьи-Лийны Талимаа, подозреваемые уже знакомы правоохранительным органам. «Поскольку подозреваемые долгое время действовали спланировано и преднамеренно и последнее преступление совершили в тяжелое для общества время, прокуратура подала в Тартуский уездный суд ходатайство об аресте всех трех, которое суд удовлетворил», - сказала Талимаа, отметив, что, учитывая масштаб преступлений, их, очевидно, ждет реальный тюремный срок.