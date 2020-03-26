Руководитель центра скорой помощи PERH объяснил, когда нужно вызывать неотложку

Мы знаем, что инкубационный период болезни в среднем длится 5,2 дня, максимум – 14 дней. Первые симптомы могут проявиться уже на второй или третий день, а признаки болезни возникают в течение недели. У большей части пациентов проявляются легкие признаки болезни. Если болезнь развивается стремительно, то на восьмой день течение может стать очень тяжелым и вызвать затрудненное дыхание. О такой динамике болезни заболевшие должны знать: неделя спокойного периода, переломный момент на восьмой и девятый день, который покажет дальнейший ход течения болезни. Если в этой точке состояние начнет улучшаться и дыхание в порядке, можно считать, что болезнь пройдет, как обычная вирусная инфекция. Если же на восьмой и девятый день состояние ухудшится, звоните на 112, мы приедем, госпитализируем, возьмем соответствующие анализы, займемся вашим здоровьем.

- Работники скорой помощи находятся на передовой борьбы с коронавирусом, у них много работы, нервы напряжены и имеется постоянная угроза заболеть. Как вы поддерживаете боевой дух?

- В скорой помощи работают особые люди, которым я от всей души благодарен. Все сейчас очень мотивированы, хотя знают, что болезнь потенциально может быть очень опасной. Мы видели, что происходит в Италии, Китае, мы знаем об осложнениях, и что речь не об обычном вирусе. Были и проблемы с персоналом: которые не успели вовремя вернуться из отпуска и попали в карантин, которые контактировали с зараженными. Но мы готовы к битве, по состоянию на сегодня в скорой помощи еще никто не заболел.

В то же время нельзя относиться к болезни поверхностно, просто нужно всегда быть готовыми и пользоваться средствами индивидуально защиты. У нас в отличие от больниц есть специальные комплекты, в которые входят комбинезоны, не пропускающие влагу, маски FFB2 или FFB3, специальные защитные очки или визиры, двойные перчатки. Мы всегда помним о двух принципах: во-первых, работник скорой не должен заболеть, поскольку он должен спасать жизни других людей, и, во-вторых, мы не должны стать источником заражения для окружающих. Мы же массово обслуживаем народ, общаемся с людьми, которые не используют средств индивидуальной защиты. Нужно полностью исключить ситуации, когда работник скорой помощи приносит вирус на вызов с собой.

Одним словом, мы знаем, что использование средств индивидуальной защиты обязательно и особенно важно знать, что процесс повышенного риска – это их снятие после обслуживания вызова. Мы должны полностью санировать машину, если была транспортировка зараженного, и речь идет о деятельности, сопряженной с риском заражения. Также это требует времени.