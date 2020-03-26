Культурный вечер: Парижская, Венская и Метрополитен оперы доступны онлайн бесплатно

Парижская опера

Программа трансляций Парижской оперы распланирована до 3 мая, детали можно найти здесь, полное расписание ниже:

«Дон Жуан» (2019), 23–29 марта;

«Лебединое озеро» (2019), 30 марта — 5 апреля;

«Севильский цирюльник», 6–12 апреля;

«Посвящение Джерому Роббинсу», 13–19 апреля;

«Сказки Гофмана» (2016), 20–26 апреля;

«Кармен» (2017), 27 апреля — 3 мая;

Цикл концертов с музыкой Чайковского (17 марта — 3 мая), шесть симфоний исполняет оркестр Парижской национальной оперы под руководством Филиппа Джордана.

Венская опера

Венская опера ежедневно бесплатно показывает онлайн записи своих предыдущих представлений. Стримы начинаются на staatsoperlive.com (на платформе надо зарегистрироваться) в пять или семь вечера (CET) и после этого доступны еще 24 часа.

26 марта «Тоска» Джакомо Пуччини;

27 марта «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта;

28 марта «Гибель богов» Рихарда Вагнера;

29 марта «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса;

30 марта «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта;

31 марта «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти.

Расписание и детали здесь.

Метрополитен

На сайте и в мобильном приложении Met можно смотреть спектакли прошлых сезонов. Каждый вечер к просмотру будет доступен новый спектакль.

Записи постановок на сайте Метрополитен появляются в 1.30 ночи по эстонскому времени – доступ к ним открыт в течение 20 часов после трансляции. Следующими транслируют опера Рихарда Вагнера:

26 марта «Зигфрид», (2011);

27 марта «Гибель богов», (2012);

28 марта «Нюрнбергские мейстерзингеры», (2014);

29 марта «Тангейзер» (2015).