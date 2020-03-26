Бдительный житель Эстонии помешал компании угнать автомобиль

По словам ведущего следователя Хаапсалуского отделения полиции Велло Вальмитса, бдительный гражданин сегодня около трех часов ночи сообщил, что перед многоквартирным домом компания пытается угнать автомобиль.

«Полиция моментально отреагировала на сообщение и, когда прибыла на место, обнаружила автомобиль с открытыми дверями, который был передвинут с парковочного места на несколько метров», - рассказал Пальмитс. Попытавшие угнать автомобиль личности скрылись.

По словам ведущего следователя, благодаря звонку бдительного жителя Хаапсалу, удалось избежать угона машины. «Спасибо за это жителю Хаапсалу, который заметил подозрительную деятельность и сразу сообщил об этом по номеру 112», - сказал он.

Пальмитс отметил, что для избежания подобных ситуаций многое могут сделать и владельцы машин. «В данном случае, например, двери автомобиля были не закрыты, что упрощает работу людям с недобрыми побуждениями. Та же история с оставленными в автомобиле ключами», - говорит он.

Полиция напомнила, что каждый водитель должен закрывать двери, активировать сигнализацию и убрать ключи в надежное место.