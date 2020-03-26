Путин рассчитывает победить коронавирус в РФ быстрее чем за три месяца

Срок в три месяца назвал на встрече президента с представителями предпринимательского сообщества гендиректор ООО "Лекториум" Яков Сомов. "Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорили, что война с ним - так они войной называют - будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали", - заявил Путин.