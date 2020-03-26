Чт, 26.03.2020
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Путин рассчитывает победить коронавирус в РФ быстрее чем за три месяца

Владимир Путин посещает больницу, где проходят лечение больные коронавирусом.

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ / TASS

Президент РФ Владимир Путин высказал надежду, что Россия может справиться с коронавирусной инфекцией раньше, чем через три месяца, передает NEWSru.com.

Срок в три месяца назвал на встрече президента с представителями предпринимательского сообщества гендиректор ООО "Лекториум" Яков Сомов. "Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорили, что война с ним - так они войной называют - будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали", - заявил Путин. 

По мнению президента, ситуация с распространением COVID-19 в России несомненно изменится к лучшему - вопрос лишь в сроках и эффективности совместной работы. Он подчеркнул, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся.

По последним официальным данным, общее число больных коронавирусом в России достигло 840 (546 из них - в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тысяч остаются под наблюдением врачей. Всего в мире пандемии COVID-19 подвержены более 170 стран, заражены свыше 480 тысяч человек, более 21 тысячи умерли.

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