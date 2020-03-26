Как в Таллинне дезинфицируют общественный транспорт и будут ли мыть улицы?

По словам пресс-секретаря Департамент здоровья Симмо Саара, таллиннский общественный транспорт дезинфицируют несколько раз в день на конечных остановках и в депо сертифицированными средствами через опрыскиватель и пароочиститель.

«Хотя дезинфицируются все ручки и другие поверхности, до которых дотрагиваются пассажиры, в общественном транспорте следует носить перчатки», - говорит Саар. По его словам, график общественного транспорта, несмотря на снижение числа пассажиров, не изменился, тем самым пассажиры могут находиться на максимально возможном расстоянии друг от друга.