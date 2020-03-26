Как в Таллинне дезинфицируют общественный транспорт и будут ли мыть улицы?

Распространение SARS-CoV-2 вызвало вопросы, какие условия установлены для уборки улиц и общественных мест?
По словам пресс-секретаря Департамент здоровья Симмо Саара, таллиннский общественный транспорт дезинфицируют несколько раз в день на конечных остановках и в депо сертифицированными средствами через опрыскиватель и пароочиститель.
«Хотя дезинфицируются все ручки и другие поверхности, до которых дотрагиваются пассажиры, в общественном транспорте следует носить перчатки», - говорит Саар. По его словам, график общественного транспорта, несмотря на снижение числа пассажиров, не изменился, тем самым пассажиры могут находиться на максимально возможном расстоянии друг от друга.
Саар считает, что дезинфекция улиц в борьбе с вирусом неэффективна. «Большие города на сегодняшний день начали регулярную весеннюю чистку улиц. К примеру, в Таллинне внимание уделят остановкам общественного транспорта и скамейкам», - подтвердил Саар.