Полезные советы: во время карантина держите свою собственность в закрытом помещении

Страховка обеспечивает наилучшую защиту только в том случае, если вы знаете условия. Зачастую люди впоследствии обнаруживают, что страховое общество возместило бы ущерб, если бы знало о нем. Например, большинство страховых обществ возмещают запас дров на один год. Также люди не считаются с тем, что, например, кража велосипеда или детской коляски из помещений общего пользования не является страховым случаем, если иное не оговорено со страховым обществом.

Страховка домашнего имущества включает также кладовку

Если вы застраховали домашнее имущество (например мебель, телевизор и даже смартфон) в рамках страхования жилья, то защита распространяется и на кладовку. «На самом деле страховая защита ограничивается определенной суммой, поэтому следует убедиться, является ли она достаточной для вашего имущества», – подчеркнула Герту Карбус.

Относящаяся к квартире кладовка должна находиться в том же доме, где и квартира. Если же она находится в отдельном здании, то следует сообщить об этом страховому обществу. В случае частных домов имущество может находиться в сарае, гараже или подвале. Как правило, на пристройки распространяются те же ограничения, что и на кладовки при квартирах.

В случае кладовки страховка возмещает, как правило, 10%-15% от суммы домашнего имущества или определенную фиксированную сумму, например, в пределах 1000-2000 евро. «Средняя сумма домашнего имущества составляет 20 000 евро, поэтому, например, в случае 10% следует учитывать, что находящееся в кладовке имущество застрахованона сумму 2000 евро», – уточнила Герту Карбус. Важно обратить внимание на то, что хранится в подвале, гараже или кладовке, чтобы избежать такой ситуации, когда украденную детскую коляску и рабочие инструменты оплатит страховка, а профессиональный велосипед и дорогие зимние шины останутся без возмещения.

Сумма страховки зависит от стоимости вашего имущества

«При определении суммы страховки домашнего имущества мы рекомендуем исходить из 200 евро за квадратный метр», – прокомментировала Карбус. Если имущества больше, то можно увеличить сумму или, например, оформить дополнительную страховку на технику, находящуюся в пристройке. Квадроцикл и садовый трактор автоматически страхуются в размере 3000-4000 евро, но следует учитывать, что для некоторых страховых обществ важно, чтобы квадроцикл не был зарегистрирован, так как для зарегистрированных транспортных средств можно оформить страховку каско.

Вы можете предотвратить возможный ущерб сами

«Для страховки важно, чтобы помещения были закрыты на замок», – подчеркнула Герту Карбус. Также необходимо следить за тем, чтобы кладовая или подвал, где хранится имущество, не просматривались насквозь и не давали вору информации о хранящемся там имуществе.