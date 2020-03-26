Чт, 26.03.2020
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В Финляндии скончались пять человек с коронавирусом

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В Финляндии умерли еще два человека с коронавирусом, в общей сложности скончалось пять человек с Covid-19.

В Финляндии подтверждено два новых смертельных случая от коронавируса. Один человек умер в Пяйят-Хяме, другой в Уусимаа. Скончавшиеся - пожилые люди, но более подробные данные не сообщаются, передает Yle.

Речь идет о первом смертельном случае в регионе Пяйят-Хяме. Сейчас в больнице округа из-за коронавируса находится четыре пациента, из которых двое в реанимации. Кроме того, у одного из сотрудников центральной больницы Пяйят-Хяме выявлено заражение коронавирусом. Сейчас выясняется, кто находился в зоне заражения.

На данный момент в Финляндии зафиксировано пять смертей, вызванных коронавирусом. Все скончавшиеся были либо пожилыми людьми, либо входили в группу риска.

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