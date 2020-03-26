В Финляндии скончались пять человек с коронавирусом

В Финляндии подтверждено два новых смертельных случая от коронавируса. Один человек умер в Пяйят-Хяме, другой в Уусимаа. Скончавшиеся - пожилые люди, но более подробные данные не сообщаются, передает Yle.

Речь идет о первом смертельном случае в регионе Пяйят-Хяме. Сейчас в больнице округа из-за коронавируса находится четыре пациента, из которых двое в реанимации. Кроме того, у одного из сотрудников центральной больницы Пяйят-Хяме выявлено заражение коронавирусом. Сейчас выясняется, кто находился в зоне заражения.