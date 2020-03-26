Настоятельница Пюхтицкого монастыря просит воздержаться от посещения обители

Кроме этого, таинство крещения в монастыре сейчас не проводится, передает Rus.ERR .

«В эти печальные дни Великого Поста, когда постигшие нас испытания возрастают, призываем вас быть благоразумными, осторожными и рассудительными и временно воздержаться от посещения Пюхтицкого монастыря в это нелегкое для всех нас время», - говорится в сообщении опубликованном на сайте монастыря.