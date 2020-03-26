Чт, 26.03.2020
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Настоятельница Пюхтицкого монастыря просит воздержаться от посещения обители

Пюхтицкий монастырь

ФОТО: Liis Treimann

Несмотря на то, что в условиях чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса Пюхтицкий монастырь остается открытым для посетителей, его настоятельница игуменья Филарета просит воздержаться от посещений.

Кроме этого, таинство крещения в монастыре сейчас не проводится, передает Rus.ERR.

«В эти печальные дни Великого Поста, когда постигшие нас испытания возрастают, призываем вас быть благоразумными, осторожными и рассудительными и временно воздержаться от посещения Пюхтицкого монастыря в это нелегкое для всех нас время», - говорится в сообщении опубликованном на сайте монастыря.

 

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