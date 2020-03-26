Фининспекция призвала кредиторов в условиях кризиса не загонять людей в долги

Финансовая комиссия призвала банки и кредитные конторы быть ответственными в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не использовать ситуацию в ущерб должникам. При реструктуризации кредитов избегать необоснованных комиссий, условий и процентных ставок.
По словам руководителя Финансовой инспекции Килвара Кесслера, Фининспекция ожидает, что кредиторы будут проявлять разумную гибкость тем должникам, у кого возникнут проблемы с кредитами из-за временной ситуации с коронавирусом, пишет rus.err.ee. "Мы рекомендуем им при необходимости пересмотреть внутренние правила реструктуризации кредитов", - сказал Кесслер.
Перед заключением нового договора кредитор должен проинформировать потребителя таким образом, чтобы он принял наиболее рациональное решение во избежание проблем с чрезмерным кредитованием.