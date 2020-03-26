Фининспекция призвала кредиторов в условиях кризиса не загонять людей в долги

По словам руководителя Финансовой инспекции Килвара Кесслера, Фининспекция ожидает, что кредиторы будут проявлять разумную гибкость тем должникам, у кого возникнут проблемы с кредитами из-за временной ситуации с коронавирусом, пишет rus.err.ee. "Мы рекомендуем им при необходимости пересмотреть внутренние правила реструктуризации кредитов", - сказал Кесслер.