Чт, 26.03.2020
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Фининспекция призвала кредиторов в условиях кризиса не загонять людей в долги

Евро.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Финансовая комиссия призвала банки и кредитные конторы быть ответственными в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не использовать ситуацию в ущерб должникам. При реструктуризации кредитов избегать необоснованных комиссий, условий и процентных ставок.

По словам руководителя Финансовой инспекции Килвара Кесслера, Фининспекция ожидает, что кредиторы будут проявлять разумную гибкость тем должникам, у кого возникнут проблемы с кредитами из-за временной ситуации с коронавирусом, пишет rus.err.ee. "Мы рекомендуем им при необходимости пересмотреть внутренние правила реструктуризации кредитов", - сказал Кесслер.

Перед заключением нового договора кредитор должен проинформировать потребителя таким образом, чтобы он принял наиболее рациональное решение во избежание проблем с чрезмерным кредитованием.

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