Кризисная схема здания ⟩ Торговый центр Ülemiste закроет завтра около 200 магазинов

Согласно первоначальному плану правительства, ограничение, действие которого распространяется и на все остальные торговые центры Эстонии, будет действовать по меньше мере две недели, после чего ситуация будет вновь рассмотрена.

Руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пяртинс подтвердил, что торговый центр подготовился к закрытию и по-прежнему соблюдаются все требования безопасности, предъявляемые Департаментом здравоохранения к помещениям общего пользования. «Решение о закрытии торговых центров обсуждалось уже некоторое время, и, конечно, имеются как сторонники, так и противники такого решения. В разных странах предписания в отношении торговых центров тоже различаются в нынешнее трудное время. Очень надеюсь, что столь строгие меры окажутся результативными, и по прошествии нескольких недель мы сможем заметить отступление вируса».

Пярнитс призывает всех посетителей торгового центра пользоваться установленными в торговом центре дозаторами с дезинфицирующими средствами и находится на расстоянии по меньшей мере двух метров от других людей. «Настоятельно просим воздержаться от посещения торгового центра, если у вас появились симптомы, указывающие на коронавирсную инфекцию. Здоровых людей просим как в их собственных интересах, так и в интересах всех остальных посетителей пользоваться дезинфицирующими средствами, а также сократить контакт между людьми». Пожилым людям и прочим лицам, входящим в группу риска заражения COVID-19, торговый центр рекомендует совершать необходимые покупки по утрам либо по мере возможности попросить сходить в магазин члена семьи, не входящего в группу риска, чтобы лучше защититься от инфекции.

Начиная с завтрашнего дня в торговом центре Ülemiste будут работать два входа: со стороны улицы Суур-Сыямяэ (прежде всего, для пешеходов) и в расположенной за торговым центром подземной парковке (прежде всего, для посетителей, прибывающих на автомобиле). Остальные входы и здание парковки будут закрыты.

Для посетителей будет закрыт и весь второй этаж, поскольку все работающие магазины расположены на первом этаже. Зоомагазины PetCity и Bosse продолжат свою работу и будут доступны через отдельные входы.

Схема торгового центра Ülemiste (с указанием входов и пунктов дезинфекции):