Урмас Рейнсалу о переговорах с другими странами: во время кризиса даже трудные отношения должны стать дружескими

-Насколько тяжело для государства сейчас закупить средства индивидуальной защиты?

- Все, что касается закупок средств индивидуальной защиты, это в условиях дефицита очень трудно. Все страны мира в них нуждаются и нуждаются, думая о кризисном запасе. Поэтому все страны занимаются их закупкой. Для нас очень важно, чтобы внутри Европы не действовали ограничения на медицинский инвентарь и лекарства, хотя с этим были проблемы. Мы ведем переговоры и для нас в приоритете найти решение. Особенно важно сохранить транзит лекарств и медицинского инвентаря внутри ЕС, поскольку здесь у нас нет альтернативы — мы прежде всего страна-потребитель, а не производитель.

- Польша показала, что она не соблюдает договоренности. Какие ваши отношения с вашим польским коллегой сейчас?

- Мы говорим со всеми странами, как в регионе, так и в более широком смысле. С министром иностранных дел Польши мы также обсудили вопрос приобретения средств индивидуальной защиты. Он сказал, что у них есть чартерные рейсы и, если Эстония будет нуждаться и у Польши будет место в самолете, они предложат, чтобы мы могли использовать его для наших грузов.

- Есть ли страны, с которыми трудно договориться и с которыми вообще тяжело общаться?