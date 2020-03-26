Урмас Рейнсалу о переговорах с другими странами: во время кризиса даже трудные отношения должны стать дружескими

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (партия «Отечество») сказал Postimees, что его министерство работает во имя того, чтобы внутри Европейского Союза сохранить бесперебойный транзит лекарств и изделий медицинского назначения и чтобы товары первой необходимости добрались до наших людей.
-Насколько тяжело для государства сейчас закупить средства индивидуальной защиты?
- Все, что касается закупок средств индивидуальной защиты, это в условиях дефицита очень трудно. Все страны мира в них нуждаются и нуждаются, думая о кризисном запасе. Поэтому все страны занимаются их закупкой. Для нас очень важно, чтобы внутри Европы не действовали ограничения на медицинский инвентарь и лекарства, хотя с этим были проблемы. Мы ведем переговоры и для нас в приоритете найти решение. Особенно важно сохранить транзит лекарств и медицинского инвентаря внутри ЕС, поскольку здесь у нас нет альтернативы — мы прежде всего страна-потребитель, а не производитель.
- Польша показала, что она не соблюдает договоренности. Какие ваши отношения с вашим польским коллегой сейчас?
- Мы говорим со всеми странами, как в регионе, так и в более широком смысле. С министром иностранных дел Польши мы также обсудили вопрос приобретения средств индивидуальной защиты. Он сказал, что у них есть чартерные рейсы и, если Эстония будет нуждаться и у Польши будет место в самолете, они предложат, чтобы мы могли использовать его для наших грузов.
- Есть ли страны, с которыми трудно договориться и с которыми вообще тяжело общаться?
- Если бы даже такая страна и была, я бы этого не сказал. Во время кризиса надо искать друзей и тех, с кем тяжело общаться, следует сделать своими друзьями.