Внушительная сумма: в Финляндии существенно повысили пенсию

Теперь, согласно данным Пенсионного центра Eläketurvakeskus, средняя пенсия в Финляндии к концу 2019 года составляла 1716 евро в месяц, что почти на 40 евро больше, чем годом ранее.

Мужская пенсия составляет 1 937 евро в месяц, женская - около 1 533 евро. Причина разницы между пенсиями заключается в том, что уровень зарплат мужчин выше, чем у женщин, а рабочий стаж - больше.

В статистике не рассматриваются пенсии людей, работающих на неполный рабочий день (osa-aikaeläke, osittainen vanhuuseläke).

Самые крупные пенсии выплачивали в регионе Уусимаа, самые маленькие – в Южной Похъянмаа.

Вместе с этим, размер пенсии, выплачиваемой за границу, в среднем составлял 422 в месяц.