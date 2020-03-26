Эстонскую границу каждый день пытаются пересечь, игнорируя правила, около десяти человек

Сейчас на пограничном пункте в Икла очередей не наблюдается, точнее, они исчезли.
Руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кюти говорит, что эта неделя прошла спокойно.
«Причиной этому реорганизация наших рабочих процессов, изменение процесса пересечения границы, а также снижение числа проходящих через границу людей с того момента, как был восстановлен пограничный контроль», - сказал Кютт.
За последнюю неделю через Икла в Эстонию приехало почти 1300 человек. На границе разворачивают примерно десять человек в сутки: тех, у кого нет права въезда в страну.
Пограничный контроль на территории Эстонии был восстановлен 17 марта по распоряжению правительства ЭР. Через границу пускают только граждан Эстонии или лиц с видом на жительство. Также тех иностранных граждан, чьи члены семьи живут в Эстонии. В страну пускают также международные грузовые автомобили.