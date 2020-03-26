Чт, 26.03.2020
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  • Эстонскую границу каждый день пытаются пересечь, игнорируя правила, около десяти человек

Эстонскую границу каждый день пытаются пересечь, игнорируя правила, около десяти человек

Граница, Икла.

ФОТО: Mailiis Ollino

Сейчас на пограничном пункте в Икла очередей не наблюдается, точнее, они исчезли. 

Руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кюти говорит, что эта неделя прошла спокойно.

«Причиной этому реорганизация наших рабочих процессов, изменение процесса пересечения границы, а также снижение числа проходящих через границу людей с того момента, как был восстановлен пограничный контроль», - сказал Кютт.

За последнюю неделю через Икла в Эстонию приехало почти 1300 человек. На границе разворачивают примерно десять человек в сутки: тех, у кого нет права въезда в страну.

Пограничный контроль на территории Эстонии был восстановлен 17 марта по распоряжению правительства ЭР. Через границу пускают только граждан Эстонии или лиц с видом на жительство. Также тех иностранных граждан, чьи члены семьи живут в Эстонии. В страну пускают также международные грузовые автомобили.

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