Эстонскую границу каждый день пытаются пересечь, игнорируя правила, около десяти человек

Руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кюти говорит, что эта неделя прошла спокойно.

«Причиной этому реорганизация наших рабочих процессов, изменение процесса пересечения границы, а также снижение числа проходящих через границу людей с того момента, как был восстановлен пограничный контроль», - сказал Кютт.

За последнюю неделю через Икла в Эстонию приехало почти 1300 человек. На границе разворачивают примерно десять человек в сутки: тех, у кого нет права въезда в страну.