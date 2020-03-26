Родители, чьи дети посещают частные детсады, получат пособие

Соответствующее решение приняла Таллиннская горуправа. Ранее от платы за детский сад были освобождены родители, пользующие услугами муниципального детского сада.

«При чрезвычайном положении город поддержит родителей всех детей, вне зависимости от того, посещают ли они муниципальный детский сад или частное учреждение, - сказал мэр Михаил Кылварт, - Мы считаем важным чтобы и при введении чрезвычайного положения детские сады работали, до тех пор пока ограничения на передвижение не будут введены, поскольку многие родители и сейчас должны выходить на работу, чтобы предоставить всем нам важные услуги».

Необходимость дополнительного пособия вызвана обстоятельством, что финансовое положение ухудшилось и у тех родителей, дети которых посещают частные детские сады, в связи с чрезвычайным положением и проблемами экономического характера. Дополнительное пособие в объеме 71,25 евро обеспечит возможность продолжения работы частных детских садов и снижение счетов для родителей.

Для получения пособия на ребенка, посещающего частный детский сад, следует подать ходатайство в Таллиннский департамент образования, а также представить подтверждение оплаты обучения. Для получения пособия на услугу по уходу за ребенком следует представить заявление в социальный отдел при районной управе по месту жительства. Пособия выплачиваются до принятия Таллиннским горсобранием нового решения.