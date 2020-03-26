Эстония заказала в Китае средства защиты на 11 миллионов долларов

Заказ будет готов в течение 10-20 дней. Но есть вероятность получить первую партию раньше, отмечает министр. В разработке и другие заказы, но меньшего объема, чтобы обеспечить Эстонию средствами защиты до прибытия поставки из Китая.

"Сейчас больницы и министерства закупают средства защиты от разных поставщиков, чтобы рассредоточить риски. Небольшое количество средств защиты уже прибыло и было распределено", - сказал Ааб. Он отметил, что поскольку в мире сейчас большой спрос на данные товары, то обычные договоры и цепочки поставок не действуют.