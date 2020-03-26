Чиновники будут проводить разъяснительные беседы с теми, кто собирается в компании

С 27 марта местные самоуправления и государственные учреждения в Эстонии объединят усилия, чтобы непосредственным общением с населением помочь остановить распространение коронавируса.
Местные самоуправления Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, Идаский спасательный центр и Инспекция окружающей среды в дополнение к полиции будут информировать находящихся на улицах людей о текущей ситуации. Главная задача – замечать собирающихся компаниями людей, беседовать с ними и разъяснять опасности, связанные с вирусом COVID19.
Руководитель Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Тарво Крууп сказал, что такая операция поможет спасти жизни. «Вместе с нашими партнерами мы образуем общий фронт по борьбе с коронавирусом и наша общая цель – спасти жизни. Мы направим наших сотрудников в разные регионы, чтобы объяснить собирающимся в общественных местах людям ситуацию с чрезвычайным положением в стране и опасности пребывания в больших компаниях», – сказал Тарво Крууп.
Местные самоуправления задействуют сотрудников своих служб охраны правопорядка и ведения производства по делам, а также активных местных жителей, например, учителей и спортсменов. Помимо своей основной работы, спасатели будут проводить разъяснительную работы, задействовав для этого усиленный состав патрулей.
«Для Спасательного департамента очень важно защищать жизнь и здоровье людей. В сегодняшней ситуации самой эффективной защитой будет то, что люди будут знать об установленных превентивные мерах безопасности и следовать им. Идаский спасательный центр также будет заниматься надзором за выполнением ограничений. Команды спасателей, инспекторы и сотрудники будут ездить по нашим уездам, консультировать людей, объяснять, почему важно придерживаться установленных ограничений. Остановить распространение вируса можно только тогда, когда все люди будут вести себя ответственно и будут следовать действующим требованиям», – сказал руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.
Сотрудники Инспекции окружающей среды будут заниматься превенцией и надзором на туристических тропах и в местах отдыха у водоемов.
Патрули местных самоуправлений будут носить светоотражательные жилеты, чиновники госучреждений будут в форме своего ведомства.
Хотя движение полезно для здоровья, с 25 марта находясь в публичном месте, в том числе на открытых игровых и спортивных площадках, пляжах, променадах, туристических тропах, дорожках для занятий спортом, и в помещениях, кроме своего дома, следует держать дистанцию от других людей минимум в два метра. В публичных местах можно находиться только по одному или вдвоем. Ограничение не действует на семьи и людей, выполняющих общественные задачи.
В лодке или катере при выходе на водоем на рыбную ловлю может также находиться не более двух человек, кроме случаев, когда они являются членами одной семьи
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