Правила ужесточают: зараженные коронавирусом и их близкие должны сидеть дома

Премьер-министр Юри Ратас подписал распоряжение, которое ограничивает свободу передвижения для зараженных коронавирусом и для людей, живущих и постоянно находящихся рядом с больными. Порядок вступает в силу с субботы, 28 марта.
Зараженный коронавирусом человек
Зараженный коронавирусом человек должен оставаться дома до выздоровления. Ему запрещено покидать место проживания с момента, как у него был подтвержден диагноз заболевания COVID-19. Ограничение на свободу передвижения крайне необходимо для защиты жизни, здоровья людей и общества, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Больной человек может покинуть дом или место нахождения по распоряжению работника здравоохранения или полиции, а также в случае, если жизнь и здоровье человека будут находиться в опасности.
Член семьи носителя коронавируса или человек постоянно находящийся с носителем коронавируса
Член семьи или находящийся постоянно рядом с больным человек, у которого отсутствуют симптомы COVID-19, может покинуть место проживания в описанных ниже случаях, при нем также должен быть удостоверяющий личность документ. Человек должен внимательно следить за своим здоровьем и соблюдать правило 2+2: в общественных местах нельзя собираться в компании более двух человек, необходимо держать дистанцию два метра.
Ему можно выходить:
- Для выполнения рабочих обязанностей, если речь идет о работнике здравоохранения или другой службы, необходимой для разрешения чрезвычайного положения, а также для выполнения общественных задач;
- Для покупки крайне важных вещей, необходимых в повседневной жизни, если их продают вблизи места жительства, а по-другому получить их невозможно;
- Покидать место пребывания или место жительства можно человеку, у которого отсутствовал какой-либо контакт с носителями коронавируса;
- Для пребывания на улице.
Местное самоуправление должно помочь людям, у которых из-за коронавируса отсутствует возможность приобретать необходимые для повседневной жизни вещи.
Полиция должна следить за выполнением распоряжения, получая информацию от Департамента здоровья. Если человек не выполняет требования, то полиция делает предписание. Если и это не помогает, то может быть выписан штраф до 2000 евро.
Зараженные коронавирусом люди должны сидеть в изоляции дома и сейчас. Более жесткие меры вступят в силу с 28 марта. Меры будут действовать до тех пор, пока распоряжение не будет отменено. Его будут пересматривать каждые две недели.