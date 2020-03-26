Правила ужесточают: зараженные коронавирусом и их близкие должны сидеть дома

Зараженный коронавирусом человек

Зараженный коронавирусом человек должен оставаться дома до выздоровления. Ему запрещено покидать место проживания с момента, как у него был подтвержден диагноз заболевания COVID-19. Ограничение на свободу передвижения крайне необходимо для защиты жизни, здоровья людей и общества, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Больной человек может покинуть дом или место нахождения по распоряжению работника здравоохранения или полиции, а также в случае, если жизнь и здоровье человека будут находиться в опасности.

Член семьи носителя коронавируса или человек постоянно находящийся с носителем коронавируса

Член семьи или находящийся постоянно рядом с больным человек, у которого отсутствуют симптомы COVID-19, может покинуть место проживания в описанных ниже случаях, при нем также должен быть удостоверяющий личность документ. Человек должен внимательно следить за своим здоровьем и соблюдать правило 2+2: в общественных местах нельзя собираться в компании более двух человек, необходимо держать дистанцию два метра.

Ему можно выходить:

Для выполнения рабочих обязанностей, если речь идет о работнике здравоохранения или другой службы, необходимой для разрешения чрезвычайного положения, а также для выполнения общественных задач;

Для покупки крайне важных вещей, необходимых в повседневной жизни, если их продают вблизи места жительства, а по-другому получить их невозможно;

Покидать место пребывания или место жительства можно человеку, у которого отсутствовал какой-либо контакт с носителями коронавируса;

Для пребывания на улице.

Местное самоуправление должно помочь людям, у которых из-за коронавируса отсутствует возможность приобретать необходимые для повседневной жизни вещи.

Полиция должна следить за выполнением распоряжения, получая информацию от Департамента здоровья. Если человек не выполняет требования, то полиция делает предписание. Если и это не помогает, то может быть выписан штраф до 2000 евро.