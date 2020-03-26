Плановое лечение в частных и зубных клиниках тоже приостановлено

Частные медицинские учреждения и зубные клиники продолжат предоставлять только экстренную помощь. Плановое лечение приостанавливают, чтобы предотвратить распространение коронавируса и сохранить средства защиты.

«Также нам может понадобится помощь врачей и медсестер, которые работают в частных медучреждениях, поскольку нагрузка на систему здравоохранения растет и возникает нехватка рабочих рук», - сказала директор Департамента здоровья Мерике Юрило.

Доводить до конца уже начатое плановое лечение или нет будет решать врач вместе с пациентом, рассматривая каждый отдельный случай. Необходимо закончить то плановое лечение, прерывание которого угрожает здоровью пациента.

«Поскольку выявлена высокая опасность заражения COVID-19, необходимо снизить риски до минимума. Для этого необходимо отложить плановое лечение и предоставлять только первую помощь, - сказала руководитель Союза зубных врачей Эстонии Пирет Вяли. - Чем радикальнее методы, тем быстрее остановим распространение вируса. Это уже сделала большая часть стран Европы».

Данные меры только на время чрезвычайного положения. Плановое лечение будет восстановлено, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.