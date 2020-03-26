Фото ⟩ Полицейские устроили проверки в торговых центрах и общественных местах

Полицейские и помощники полицейских сегодня проверяли торговые центры и общественные места Таллинна. Стражи правопорядка хвалят людей: дистанция два метра соблюдается, а даже если нет, то на замечания люди реагируют понимающе, пишет Postimees.
Участковый Мустамяэ-Кристийне, старший инспектор Пыхьяской префектуры Келли Мийдо вместе с помощником полицейского Ярко Рахнелем проверяли сегодня вечером ТЦ Mustika. И хотя это был последний день, когда были открыты магазины не первой необходимости в торговых центрах, посетителей было немного.
Подробнее здесь.