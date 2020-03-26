Особое распоряжение: 16 почтовых контор в торговых центрах будут открыты

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас дополнил распоряжение об ограничении передвижения в торговых центрах двумя изменениями.
Во-первых, в торговых центрах должны остаться открытыми почтовые конторы, если в пределах того же города нельзя перенаправить почтовые посылки. Во-вторых, в закрытые для посетителей магазины торговых центров по-прежнему могут заходить собственник и работник магазина.
Первое распоряжение касается 16 почтовых контор, которые находятся в маленьких торговых центрах по всей Эстонии.
Открыты будут почтовые конторы: Камбья, Эльва, Лихула, Мустла, Синди, Выхма, Кехра, Кейла, Маарду, Палдиски, Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийдла, Тапа, Кунда и Кохила.
Вторым изменением утверждено, что в закрытие в торговых центрах магазины могут попасть собственник и работник магазина. Например, если это нужно, чтобы ухаживать за животными в зоомагазинах или для организации продажи товара в э-магазине.