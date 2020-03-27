В Эстонии с пятницы на карантин закрываются крупные торговые центры

Об этом BNS напомнила пресс-служба правительства, отметив, что открыты будут расположенные в торговых центрах продуктовые магазины, пункты продажи услуг связи, банковские конторы, посылочные автоматы, а также магазины, в которых продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование.

Места общественного питания в торговых центрах могут продавать еду только на вынос. При входе и на выходе из всех действующих магазинов и пунктов обслуживания следует обеспечить наличие дезинфицирующих средств.

Места общественного питания и бары могут быть открыты только до 22.00 (за исключением продажи на вынос и доставки на дом). Развлекательные и увеселительные заведения должны быть закрыты.

Ограничения будут пересмотрены по истечении двух недель.