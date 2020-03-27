Непроверенные средства для дезинфекции создают обманчивое ощущение безопасности

Непроверенные и незарегистрированные дезинфицирующие средства могут усугубить распространение вирусов и бактерий, так как создают обманчивое ощущение безопасности, пишет главный специалист Департамента здоровья из бюро по химикатам и безопасности товаров Аннемари Линно.

В случае непроверенных и незарегистрированных дезинфицирующих средств зачастую неизвестен их точный состав. Также неизвестно, соответствует ли их действие обещаниям на упаковке, так как помимо алкоголя, эффективность дезинфицирующего средства зависит также от множества других компонентов, которые замедляют испарение продукта с поверхности или улучшают смачивание поверхности. Таким образом обеспечивается контакт, необходимый для защиты от вируса.

Только один этанол может быть неспособен убить бактерии или вирус, так как он слишком быстро испаряется. Использование этанола в качестве дезинфицирующего средства может снизить активность возбудителя заболевания, но в результате этого в отношении этанола может возникнуть резистентный возбудитель болезни.

При контроле дезинфицирующих средств проверяется готовая смесь, так как численность разрушительных вирусных организмов в смеси и в виде отдельных действующих компонентов может отличаться до 100 раз.

Дезинфицирующие средства – это биоциды, и согласно действующему в Эстонии законодательству использование или продажа незарегистрированных и не имеющих разрешение биоцидов запрещено и наказуемо. На упаковке зарегистрированного биоцида должны быть номер регистрационного сертификата или разрешения, а также имя владельца.

Список зарегистрированных биоцидов можно посмотреть на сайте Департамента здоровья. Список биоцидов, получивших разрешение от государства или Европейского союза, доступен на сайте Европейского департамента по химикатам. Список предприятий, которые сейчас производят или поставляют на рынок Эстонии дезинфицирующие средства, также есть на сайте Департамента здоровья.

При поиске товаров по вышеприведенным ссылкам следует учесть, что дезинфицирующие средства для кожи – под номером 1, а средства для очищения поверхностей и воздуха относятся к номеру 2.