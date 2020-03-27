Кокорин договорился с новым клубом

29-летний форвард договорился с будущим клубом, что получит от железнодорожников девять миллионов евро до 2023 года. Отмечается, что зарплатная часть может составлять менее трех миллионов евро в год. Разницу клуб возместит за счет выплат подъемных и бонусов. Ожидается, что Кокорин перейдет в «Локомотив» летом 2020-го.

26 марта сообщалось об интересе европейских клубов к форварду. Среди них: итальянские «Лацио» и «Дженоа», испанский «Вальядолид».

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды. В сентябре 2919-го форвард заключил новый контракт с «Зенитом» после освобождения из колонии. Клуб не сумел заявить Кокорина на осеннюю часть чемпионата. В феврале 2020-го нападающий отправился в «Сочи».