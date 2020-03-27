Чрезвычайное положение: девять рекомендаций, связанных с дорожным страхованием

Поскольку дорожное страхование является обязательным для владельца автомобиля, Эстонский фонд дорожного страхования подготовил девять связанных с дорожным страхованием рекомендаций на период чрезвычайного положения:

1. Если у Вашего автомобиля еще нет дорожного страхования, заключите страховой договор онлайн. Это позволит избежать контакта с другими людьми. Перед заключением договора можно сравнить расценки и выбрать самое выгодное предложение. Легче всего это сделать при помощи веб-калькулятора Эстонского фонда дорожного страхования;

2. Поскольку во время чрезвычайного положения люди в основном общаются по телефону и электронной почте, убедитесь в том, что при заключении договора Вы предоставили страховому обществу свой повседневный адрес э-почты. В случае изменения контактных данных сразу сообщите об этом страховщику;

3. Перенаправьте свой официальный адрес э-почты eesti.ee на свой повседневный адрес э-почты. Тогда Вы будете своевременно видеть извещения Эстонского фонда дорожного страхования;

4. Если в период чрезвычайного положения Ваш автомобиль припаркован на улице или во дворе, убедитесь в безопасности парковки и в том, что автомобиль не мешает другим участникам дорожного движения. Помните о том, что автомобиль без дорожного страхования может быть припаркован не более 12 месяцев, после окончания действия последнего страхового договора;

5. Если Ваш автомобиль припаркован без дорожного страхования, храните ключи от него в надежном месте. Например, если член Вашей семьи случайно поедет куда-то на незастрахованном автомобиле и нанесет кому-то ущерб, то пострадавшему ущерб возместят страховое общество или Эстонский фонд дорожного страхования, но затем сумма ущерба будет востребована с владельца автомобиля или его ответственного пользователя;

6. Если автомобиль был долго припаркован, перед новой поездкой проверьте его техническое состояние. Убедитесь в том, что все фары включаются, шины накачаны и тормоза работают. Также убедитесь в том, что дорожное страхование еще действует. Для этого достаточно подать простой запрос через сайт Эстонского фонда дорожного страхования;

7. Попав в дорожно-транспортное происшествие, будьте осторожны при оформлении страхового случая. Оставайтесь на безопасном расстоянии от других людей на месте происшествия, чтобы защитить себя и близких от коронавируса. Во избежание дальнейших недоразумений оформите страховой случай с использованием бланка сообщения о дорожно-транспортном происшествии и сфотографируйте на телефон место происшествия и транспортные средства;

8. Коронавирус не влияет на возмещение ущерба – оно осуществляется обычным образом. Поскольку следует избегать тесных контактов, свяжитесь со страховщиком по телефону, э-почте или через сайт страхового общества;

9. Учитывайте, что во время чрезвычайного положения получение зеленой карты занимает больше времени, поскольку ее доставляют почтой. Зеленую карту необходимо иметь, например, при товарообмене с Россией, Белоруссией и Украиной. В пределах Евросоюза наличие зеленой карты необязательно.